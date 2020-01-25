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Гол украинского защитника стал единственным в поединке против Кишварда.

В поединке 17-го тура первенства Венгрии Мезьокьовешд принимал на своем поле Кишварду.

Защитник Андрей Нестеров вышел в составе хозяев с первых минут матча и принес своей команде победу. Украинец на 18-й минуте отличился голом, который стал единственным и победным в этом матче.

Среди украинских футболистов на футбольном поле также появились Михаил Месхи (Мезьокьовешд), Роман Карасюк и Богдан Мельник (оба из Кишварда).

Стоит отметить, что для Нестерова гол в ворота Кишварда стал дебютным после перехода из львовских Карпат прошлым летом.

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