Безус отличился за Гент, Пластун поучаствовал в голе

Полузащитник Гента Роман Безус помог своей команде победить.
Роман Безус, фото: ФК Гент
25 января 2020, 23:28
В матче 23-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле принимал Генк.
На 52-й минуте игры голом отличился Роман Безус. Примечательно, что мяч от него отлетел после попытки Игоря Пластуна обострить момент.
Видео гола:
Таким образом, гол Безуса помог Генту обыграть Генк.
Гент – Генк 4:1
Голы: Мохаммади, 45, Безус, 52, Одиджа-Офоэ, 88, Ньянг, 90+4 – Бонгонда, 16.
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