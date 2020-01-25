Безус отличился за Гент, Пластун поучаствовал в голе

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Полузащитник Гента Роман Безус помог своей команде победить.

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле принимал Генк.

На 52-й минуте игры голом отличился Роман Безус. Примечательно, что мяч от него отлетел после попытки Игоря Пластуна обострить момент.

Видео гола:

Таким образом, гол Безуса помог Генту обыграть Генк.

Гент – Генк 4:1

Голы: Мохаммади, 45, Безус, 52, Одиджа-Офоэ, 88, Ньянг, 90+4 – Бонгонда, 16.