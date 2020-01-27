Монтеррей подписал бывшего хавбека Зенита

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Полузащитник Матиас Краневиттер продолжит карьеру в чемпионате Мексики.

Матиас Краневиттер стал игроком Монтеррейя, сообщил официальный сайт мексиканской команды.

26-летний футболист заключил долгосрочное соглашение и перебрался на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Краневиттера был питерский Зенит. В сезоне-2019/20 он провел лишь два матча за российскую команду.

Помимо Зенита, Матиас также выступал за Севилью, Атлетико и Ривер Плейт.