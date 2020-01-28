Бывший нападающий Манчестер Сити будет выступать за Аль-Иттихад.
Вилфрид Бони, ФК Аль-Иттихад
28 января 2020, 23:24
Вилфрид Бони определился с новым клубом. 31-летний футболист будет выступать за Аль-Иттихад.
О длительности соглашения между Бони и клубом из Саудовской Аравии не сообщается.
С июля 2019 года ивуариец находился в статусе свободного агента.
За свою карьеру Бони успел побывать игроком Спарты Праги, Витесса, Суонси, Манчестер Сити, Сток Сити и Аль-Араби.
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