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Бывший нападающий Манчестер Сити будет выступать за Аль-Иттихад.

Вилфрид Бони определился с новым клубом. 31-летний футболист будет выступать за Аль-Иттихад.

О длительности соглашения между Бони и клубом из Саудовской Аравии не сообщается.

الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/eEZK8Yapow — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2020

С июля 2019 года ивуариец находился в статусе свободного агента.

За свою карьеру Бони успел побывать игроком Спарты Праги, Витесса, Суонси, Манчестер Сити, Сток Сити и Аль-Араби.

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