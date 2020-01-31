Бывший голкипер Арсенала перебрался в датский Эсбьерг.
ВИТО МАННОНЕ, ФОТО ФК РЕДИНГ
31 января 2020, 17:29
Вито Манноне на правах аренды перешел в Эсбьерг, за который выступает украинский нападающий Юрий Яковенко.
Официальный сайт Рединга, которому принадлежит итальянец, утверждает, что голкипер проведет в Дании остаток сезона.
Прошлый год Манноне провел в МЛС и смог стать лучшим вратарем лиги в составе Миннесоты Юнайтед.
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