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Бывший голкипер Арсенала перебрался в датский Эсбьерг.

Вито Манноне на правах аренды перешел в Эсбьерг, за который выступает украинский нападающий Юрий Яковенко.

Официальный сайт Рединга, которому принадлежит итальянец, утверждает, что голкипер проведет в Дании остаток сезона.

Прошлый год Манноне провел в МЛС и смог стать лучшим вратарем лиги в составе Миннесоты Юнайтед.

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