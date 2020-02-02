Другое

Артем Милевский отличился забитым голом в товарищеском матче.

На сборах в Турции между собой встречались Динамо-Брест и Крылья Советов в спарринге.

В начале первого тайма Артем Милевский получил мяч в центре поля, протащил его, после чего отпасовал на фланг, и спустя несколько секунд сам замкнул прострел.

Видео гола:

В итоге, матч завершился ничьей — 1:1.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.