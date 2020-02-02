На сборах в Турции между собой встречались Динамо-Брест и Крылья Советов в спарринге. 

В начале первого тайма Артем Милевский получил мяч в центре поля, протащил его, после чего отпасовал на фланг, и спустя несколько секунд сам замкнул прострел.

Видео гола

В итоге, матч завершился ничьей — 1:1. 

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