Артем Милевский отличился забитым голом в товарищеском матче.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ДИНАМО-БРЕСТ
02 февраля 2020, 23:53
На сборах в Турции между собой встречались Динамо-Брест и Крылья Советов в спарринге.
В начале первого тайма Артем Милевский получил мяч в центре поля, протащил его, после чего отпасовал на фланг, и спустя несколько секунд сам замкнул прострел.
Видео гола:
В итоге, матч завершился ничьей — 1:1.
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