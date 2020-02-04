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В новом видео на канале Бей-Беги — о тех игроках, которые росли в богатстве с самого детства и стать футболистами их мотивировали точно не деньги.

Очень часто в футболе мы слышим истории о том, как мальчик сумел выбраться из нищеты и благодаря футболу зарабатывает огромные деньги. Профессиональный футбол на высоком уровне – это весьма прибыльное занятие в наши дни. Многие игроки ради этого и хотят попасть в большой футбол, но есть и исключения.

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