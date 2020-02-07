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Football.ua выделяет наиболее интересные поединки предстоящих выходных.

Очередной европейский уикенд порадует зрителей интересными и принципиальными противостояниями между лучшими командами. В Серии А все внимание будет обращено на матч между Интером и Миланом. В Германии встретятся лидирующие Бавария и Лейпциг, а Байер примет на своем поле Боруссию Дортмунд. В Португалии же сыграют местные гранды – Порту и Бенфика.

Football.ua предлагает ознакомиться с анонсами главных поединков этих выходных.

Интер – Милан

Воскресенье, 9 февраля, 21:45. Милан, Сан-Сиро. 23-й тур Серии А

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Пожалуй, главным событием предстоящего уикенда станет противостояние Интера и Милана в 23-м туре Серии А. И хоть на данный момент "россонери" переживают не лучший период в истории, на дерби против своего извечного соперника команда должна настроиться особым образом и попытаться дать бой.

В пользу Милана должна говорить и статистика выступлений в новом году. Команда Стефано Пьоли в пяти матчах чемпионата после зимней паузы набрала 11 очков, а также одержала уверенную победу над СПАЛом в Кубке Италии. Последние результаты Интера немного подпортили впечатление от выступления команды, но в минувший уикенд "нерадзурри" прервали серию ничьих и по-прежнему продолжают преследовать Ювентус в гонке за скудетто.

Последний раз Милан побеждал в дерби в 2016 году, и команда наверняка жаждет прервать эту неприятную статистику. Помочь ей в этом может главный зимний новичок Златан Ибрагимович, который поправляется после болезни и должен подойти к такой важной игре с двойной мотивацией.

Бавария – Лейпциг

Воскресенье, 9 февраля, 19:00. Мюнхен, Альянц-Арена. 21-й тур Бундеслиги

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

Центральным матчем тура в Германии станет дуэль лидеров турнирной таблицы – Баварии и Лейпцига.

Мюнхенский клуб сумел исправить неудачи на старте сезона и после впечатляющей победной серии вернулся на первую строчку. Команда Ханса Флика воспользовалась двумя кряду неудачами Лейпцига и обошла его на один пункт. В домашней встрече "красные" получат возможность закрепить свое преимущество и оторваться от прямого конкурента.

Встреча команд в первом круге на поле "быков" завершилась ничьей со счетом 1:1.

Байер – Боруссия Д

Суббота, 8 февраля, 19:00. Леверкузен, Бай-Арена. 21-й тур Бундеслиги

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Не менее интересным должно выйти и противостояние Байера и дортмундской Боруссии.

В новом году "шмели" показывают невероятные результаты после прихода в команду молодого нападающего Эрлинга Холанда. Команда одержала три победы кряду и в каждом матче забивала по 5 голов, а сам норвежец записал в свой актив 7 мячей. Впечатление от результатов "желто-черных" немного подпортило поражение от Вердера (2:3) в Кубке, однако Холанд снова отличился голом и наверняка теперь попытается огорчить и Байер.

На стороне Боруссии в этой встречи будет и статистика матчей с Байером. Последние четыре поединка между командами завершались победами дортмундского клуба, причем в первом круге этого чемпионата они победили с разгромным счетом 4:0. Последний успех "фармацевтов" же датируется октябрем 2016 года.

Бетис – Барселона

Воскресенье, 9 февраля, 22:00. Севилья, Бенито Вильямарин. 23-й тур Примеры

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Кике Сетьен продолжает осваиваться на посту главного тренера Барселоны. В этот уикенд наставнику "сине-гранатовых" предстоит встретиться со своим бывшим клубом – Бетисом, во главе которого он проработал два сезона.

После поражения от Валенсии Барселона утратила лидерство в турнирной таблице и пропустила вперед Реал, но в минувший уикенд реабилитировалась за поражение, одержав победу над Леванте. Бетис же в четырех матчах в новом году одержал победу лишь в одном из них и на данный момент идет в середине турнирной таблицы.

Встреча команд в первом круге на Камп Ноу завершилась крупной победой каталонцев со счетом 5:2.

Манчестер Сити – Вест Хэм

Воскресенье, 9 февраля, 18:30. Манчестер, Этихад. 26-й тур АПЛ

Текстовая онлайн-трансляция на Football.ua.

АПЛ все же решила ввести небольшую зимнюю паузу для команд и разделала матчи 26-го тура на две недели. Наиболее интересным поединком этого уикенда выглядит встреча Манчестер Сити и Вест Хэма на Этихаде.

В прошлом туре Ман Сити уступил Тоттенхэму (0:2) и отпустил Ливерпуль уже на 22 очка. Наверняка даже самые преданные болельщики "горожан" уже не надеются, что команде Пепа Гвардиолы удастся защитить чемпионский титул. Ситуация для Вест Хэма выглядит еще хуже: "молотобойцы" не могут победить в последних шести матчах и продолжают находиться в зоне вылета.

К сожалению для украинских болельщиков, на поле не состоится дуэль Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Игрок Сити отбывает дисквалификацию за удаление, а форвард лондонского клуба продолжает восстанавливаться после травмы.

Хетафе – Валенсия

Суббота, 8 февраля, 17:00. Манчестер, Этихад. 26-й тур АПЛ

Довольно неожиданно Хетафе оказался на третьей строчке в Примере, находясь позади лишь Реала и Барселоны. Удержаться на этой позиции "синим" вряд ли удастся, что все же не уменьшает их заслуг.

Обойти их уже в этот уикенд может Валенсия, которая отстает на два пункта. После разгромного поражения от Мальорки "летучие мыши" одержали победы над Барселоной и Сельтой и теперь близки к тому, чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов.

Встреча команд в первом круге завершилась результативной ничьей 3:3, причем Хетафе сумел отыграться, проигрывая по ходу поединка со счетом 1:3.

Порту – Бенфика

Суббота, 8 февраля, 22:30. Порту, Драгау. 20-й тур Примейры

Также в этот уикенд состоится дуэль двух лидеров португальского футбола – Порту и Бенфики. На данный момент "орлы" уверенно лидируют в турнирной таблице с отрывом в семь очков и движутся к очередному чемпионскому титулу. Однако в случае успеха в домашней встрече "драконы" могут приблизиться к своему конкуренту и навязать ему серьезную борьбу.

Последняя на данный момент встреча команд завершилась выездной победой Порту со счетом 2:0, что вполне позволяет "сине-белым" рассчитывать на успех и в этом поединке.

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