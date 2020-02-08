Гент — Андерлехт 1:1 Видео голов и обзор матча

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Гент прервал четырехматчевую победную серию, сыграв вничью с Андерлехтом.

В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле принимал Андерлехт.

В составе хозяев в стартовом составе вышли украинцы Роман Безус и Игорь Пластун. Несмотря на все усилия, поединок так и завершился вничью – 1:1.

Отметим, что Гент прервал свою серию, которая состояла из четырех побед подряд.

Обзор матча:

Гент – Андерлехт 1:1

Голы: Дэвид, 28 (с пенальти) – Колассен, 15.