Гент — Андерлехт 1:1 Видео голов и обзор матча

Гент прервал четырехматчевую победную серию, сыграв вничью с Андерлехтом.
Гент - Андерлехт, twitter.com/KAAGent
08 февраля 2020, 01:51
В рамках 25-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле принимал Андерлехт.
В составе хозяев в стартовом составе вышли украинцы Роман Безус и Игорь Пластун. Несмотря на все усилия, поединок так и завершился вничью – 1:1.
Отметим, что Гент прервал свою серию, которая состояла из четырех побед подряд.
Обзор матча:
Гент – Андерлехт 1:1
Голы: Дэвид, 28 (с пенальти) – Колассен, 15.
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