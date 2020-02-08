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Команды продемонстрировали не лучшую реализацию одиннадцатиметровых.

В рамках Суперкубка Японии встречались Йокогама и Виссел Кобе. В основное время игры команды устроили перестрелку, забив по три гола, но самое интересное ждало в серии пенальти.

Мартинс и Огихара со стороны Йокогамы и Иньеста и Танака от Виссел Кобе пробили безошибочно, но далее началось нечто — ни один из девяти последующих ударов не оказался результативным.

Видео серии пенальти:

Отметим, что остановить сумасшествие седьмым ударом своей команды смог Ямагучи из Виссел Кобе — его гол принес Иньесте и Ко титул.

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