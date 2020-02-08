Другое

Завтра в королевстве ожидаются обильные дожди и порывы ветра со скоростью, которая может превышать 100 км/час.

Игры первого и второго дивизионов чемпионата Бельгии, которые должны были состояться 9 февраля, отменены, сообщила Про-лига в Твиттере. Причиной стал надвигающийся на страну шторм Сиара.

В элитном дивизионе перенесены игры Стандард – Брюгге, Антверпен – Генк и Беверен – Кортрейк.

Согласно прогнозам погоды, в Бельгии ожидаются сильные дожди и ветер со скоростью, превышающей 100 км/час. Температура воздуха завтра составит 13°C. С понедельника по среду погода будет идентичной, но температура опустится до 8°C.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.