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Аргентинский футболист заключил контракт с Торонто.

Официальный сайт Торонто сообщает, что клуб заключил контракт с экс-полузащитником Эспаньола Пабло Пьятти.

В составе каталонцев аргентинец провел четыре года, сыграв в 95 поединках, забив 14 голов и отдав 19 результативных передач. В текущем сезоне хавбек принял участие в семи играх, забив один гол.

Помимо "попугаев", Пьятти также защищал цвета Эстудиантеса, Альмерии и Валенсии. Также на его счету один поединок за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что в Северную Америку также вскоре может переехать полузащитник Реала Лука Модрич.