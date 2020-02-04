Клуб из МЛС хочет подписать хорватского хавбека.
Лука Модрич, Getty Images
04 февраля 2020, 11:37
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич попал в сферу интересов Интера Майами, сообщает издание Marca.
Владелец клуба Дэвид Бэкхем хочет видеть хорватского хавбека в команде и готов предложить ему зарплату вдвое больше нынешней.
Действующий контракт Модрича с Реалом истекает в июне этого года.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 23 поединка в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Интер Майами также заинтересован в подписании нападающего Барселоны Антуана Гризманна.
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