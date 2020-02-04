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Клуб из МЛС хочет подписать хорватского хавбека.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич попал в сферу интересов Интера Майами, сообщает издание Marca.

Владелец клуба Дэвид Бэкхем хочет видеть хорватского хавбека в команде и готов предложить ему зарплату вдвое больше нынешней.

Действующий контракт Модрича с Реалом истекает в июне этого года.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 23 поединка в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер Майами также заинтересован в подписании нападающего Барселоны Антуана Гризманна.

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