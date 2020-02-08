Форвард определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
Юрий Коломоец, фото Левадия
08 февраля 2020, 20:41
Официальный сайт Левадии сообщает, что клуб заключил контракт с экс-нападающим Ворсклы Юрием Коломойцем.
Отмечается, что украинский футболист подписал с вице-чемпионом Эстонии соглашение, сроком на один год.
Напомним, Коломоец в конце 2019 года расторг договор с полтавчанами. В текущем сезоне в футболке "бело-зеленых" игрок провел 13 поединков, забив два гола и отдав одну результативную передачу..
Ранее сообщалось, что в состав эстонской Левадии также перешел защитник Днепра-1 Александр Сафронов.