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Форвард определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

Официальный сайт Левадии сообщает, что клуб заключил контракт с экс-нападающим Ворсклы Юрием Коломойцем.

Отмечается, что украинский футболист подписал с вице-чемпионом Эстонии соглашение, сроком на один год.

Напомним, Коломоец в конце 2019 года расторг договор с полтавчанами. В текущем сезоне в футболке "бело-зеленых" игрок провел 13 поединков, забив два гола и отдав одну результативную передачу..

Ранее сообщалось, что в состав эстонской Левадии также перешел защитник Днепра-1 Александр Сафронов.