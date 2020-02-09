Инкум пополнил состав грузинского клуба

Другое

Бывший защитник Днепра Самуэль Инкум перешел в Самтредию.

Самуэль Инкум стал игроком Самтредии, сообщил футболист на своей странице в Instagram.

30-летний футболист заключил соглашение с грузинской командой, однако о длительности не сообщается.

Предыдущим клубом Инкума был Дунав из чемпионата Болгарии.

Напомним, что с 2011 по 2014 год Инкум числился игроком Днепра.

В общей сложности он провел 31 матч за украинскую команду и отличился одной результативной передачей, получил пять желтых карточек и один раз был удален.