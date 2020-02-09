Инкум пополнил состав грузинского клуба

Бывший защитник Днепра Самуэль Инкум перешел в Самтредию.
Самуэль Инкум, фото: Instagram
09 февраля 2020, 01:12
Самуэль Инкум стал игроком Самтредии, сообщил футболист на своей странице в Instagram.
30-летний футболист заключил соглашение с грузинской командой, однако о длительности не сообщается.
Предыдущим клубом Инкума был Дунав из чемпионата Болгарии.
Напомним, что с 2011 по 2014 год Инкум числился игроком Днепра.
В общей сложности он провел 31 матч за украинскую команду и отличился одной результативной передачей, получил пять желтых карточек и один раз был удален.
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