Опытный мексиканец умудрился послать мяч параллельно воротам из убойной позиции.
ОРИБЕ ПЕРАЛЬТА, ФОТО GETTY IMAGES
09 февраля 2020, 12:19
Гвадалахара в пятом туре чемпионата Мексики пожаловала в гости к Тигрес. Голы Энера Валенсии и Андре-Пьер Жиньяка позволили хозяевам получить комфортное преимущество в счете.
Орибе Перальта мог сразу же вернуть свою команду в игру, но буквально первым касанием в матче не смог послать мяч в пустые ворота с нескольких метров.
Уже через три минуты Жиньяк забил еще раз и закрыл вопрос о победителе.
Отметим, что Перальта провел 512 матчей на клубном уровне, забив 177 голов и сделав 79 результативных передач.
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