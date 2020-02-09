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Опытный мексиканец умудрился послать мяч параллельно воротам из убойной позиции.

Гвадалахара в пятом туре чемпионата Мексики пожаловала в гости к Тигрес. Голы Энера Валенсии и Андре-Пьер Жиньяка позволили хозяевам получить комфортное преимущество в счете.

Орибе Перальта мог сразу же вернуть свою команду в игру, но буквально первым касанием в матче не смог послать мяч в пустые ворота с нескольких метров.

ESTO ES IMPERDONABLE❌



Lo de Oribe Peralta no se ve ni en el fútbol amateur. Chivas desquicia con esta clase de cosas: pic.twitter.com/ruM07i6JsK — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) February 9, 2020

Уже через три минуты Жиньяк забил еще раз и закрыл вопрос о победителе.

Отметим, что Перальта провел 512 матчей на клубном уровне, забив 177 голов и сделав 79 результативных передач.

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