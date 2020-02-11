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Миланский бомбардир, агрессивный вожак Гранады и многое другое.

Без статистических данных сложно представить практически любой аналитический материал. Такие показатели могут демонстрировать далеко не самые очевидные вещи, а потому являются очень важными для современного футбола.

Благодаря статистике можно понять, какое влияние оказывает тренер на команду, каковы сильные и слабые стороны исполнителя, которые можно не выявить невооруженным глазом. Иногда, не самые очевидные показатели могут объяснить успех или неудачу той или иной команды.

Томас Мюллер имеет 12 ассистов в Бундеслиге



Немецкий нападающий испытывал проблемы с игровой практикой при Нико Коваче, но вновь стал неотъемлемой частью команды после прихода Ханси Флика. Стиль игры нового тренера куда-более атакующий, а потому Мюллер имеет достаточно возможностей показать себя с лучшей стороны. Наверное, у многих возникало ощущение, что в Томасе, на первый взгляд, нет ничего выдающегося, но он просто невероятно хорошо оказывается в том месте, где нужно.

Приход нового тренера привел к увеличению количества результативных действий, ударов и проходов со стороны Мюллера. Статистика говорит, что Левандовски слишком небрежно относится к моментам, которые создает Томас, но, тем не менее, данная связка принесла Баварии пять голов — больше, чем любая другая. Самые больше испытания Баварии в этом сезоне еще впереди, и Мюллер может стать ключевым фактором во многих из них.

У Роберто Солдадо в Ла Лиге в пять раз больше желтых карточек, чем голов



Испанский нападающий успел много где поиграть за свою насыщенную карьеру и сейчас помогает Гранаде идти в середине турнирной таблицы. "Насриды" очень уверенно стартовали и в какой-то момент даже лидировали в чемпионате, но вряд ли опытный Солдадо оказал огромной влияние именно забитыми голами. Очевидно, что такой игрок — большой плюс для раздевалки, но показать привычную результативность Роберто не смог.

У опытного нападающего два забитых гола (один с пенальти) за 20 поединков Ла Лиги и десять желтых карточек. Однако тут не стоит удивляться. Гранада играет в довольно грубый, агрессивный футбол, пытаясь заработать стандартное положение у чужих ворот. Нападающим приходится проделывать огромный объем работы, постоянно ведя борьбу с защитниками. Довольно часто Солдадо пытается вывести соперника из себя и действовать излишне настойчиво, но арбитры оценивают такие поступки предупреждениями. Да и Солдадо, ввиду стиля игры команды, приходится действовать далеко от чужой штрафной площади, что обилию голов не способствует.

Вирджил ван Дейк выполнил больше всех пасов в АПЛ



Большое количество передач от лидера обороны Ливерпуля (2051), конечно, уже для некоторых не секрет, но есть и несколько неожиданных моментов. Например, голландец с отрывом более чем в 300 пердач лидирует по данном показателю. Однако неудивительно, что защитник часто пасует, когда у его команды второй показатель владения мячом в лиге — 58,2%. Например, в поединке против Шеффилд Юнайтед Ливерпуль выполнил 969 передач, побив рекорд клуба, а 134 из них пришлись на голландского защитника.

Тактическая задумка Ливерпуля довольно проста, но, тем не менее, действенна. Если команде удается преодолевать линию полузащиты соперника, то особой помощи ван Дейка не требуется. В ином случае, мяч возвращается к голландцу и тогда он тащит его вперед и более длинной передачей преодолевает линию полузащиты соперника. Примечательно, что у Трента Александер-Арнольда (1708) и Эндрю Роберстона (1687) второе и четвертое место соответственно в рейтинге по количеству передач.

Тео Эрнандес — лучший бомбардир Милана в Серии А



После 23 туров чемпионата Италии главным голеодором "дьяволов" оказался защитник Тео Эрнандес с пятью точными ударами. Конечно, в первую очередь нужно сказать об очень скромных нападающих итальянской команды в первой половине сезона, но и Эрнандес здорово играл в последней трети поля. Понятно, что Ребич с четырьмя голами должен обогнать защитника до конца текущего сезона, но стоит обратить внимание на влияние, которое оказывает арендованный у Реала француз.

Последние пару месяцев Милан играл по схеме 4-3-3 и 4-4-2 после прихода Златана Ибрагимовича. При обеих создавались все условия для постоянных подключений Эрнандеса по левому флангу, что у него здорово получалось. Именно в его зону полузащитники делали наибольшее количество передач. Хорошая скорость, прямолинейность и очень плотный удар позволили Тео принести много пользы своей команде, выручая, когда игра не ладилась.

Реал пропустил меньше всех в ТОП-5 лиг Европы



Подопечные Зинедина Зидана имеют лучший показатель пропущенных мячей среди топ-лиг. Наверное, перед началом сезона мало бы кто в такое поверил. Так, мадридцы пропустили лишь 14 голов. Следом идут Атлетико и Ливерпуль с 15 пропущенными мячами, Пари Сен-Жермен (17) и Интер (20). Раньше Реал славился своей результативностью и большим уклоном на атакующий вектор, когда для решения таких задач скупались все звезды европейского футбола, однако Зидан реструктуризировал игру команды.

"Сливочные" лишают соперника какого-либо пространства и стараются реализовать свои моменты. Нужно также отметить, что Серхио Рамос и Рафаэль Варан здорово понимают друг друга, а Тибо Куртуа после блеклого начала карьеры на Сантьяго Бернабеу стал показывать высокий уровень игры. Кроме того, также играет свою роль фактор Ферлана Менди. Привычной картиной ранее был Серхио Рамос в позиции чуть ли не левого защитника, ведь Марсело позволял себе не возвращаться назад. Да и Каземиро в этом сезоне просто безупречен — бразилец работает за двоих и успевает практически на каждом участке поля.

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