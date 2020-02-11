Бывший игрок Динамо вошел в тренерский штаб Марокко U-17

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Бадр Эль Каддури начал тренерскую карьеру.

Бывший игрок киевского Динамо Бадр Эль Каддури занялся тренерской деятельностью. Федерация футбола Марокко объявила, что 39-летний специалист вошел в тренерский штаб юношеской сборной до 17 лет.

Эль-Каддури будет помощником главного тренера Серхио Пьернаса.

Марокканец выступал за Динамо в период с 2002-го по 2012-й. За первую команду фулбек провел 147 матчей, выигрывал по 4 раза чемпионат и Суперкубок Украины и два раза Кубок Украины. Также в 2009-м доходил с киевлянами до полуфинала Кубка УЕФА.

Для Эль-Каддури работа в юношеской сборной Марокко — первый тренерский опыт в карьере.