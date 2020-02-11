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Кристиан Димитров продолжит карьеру в Хорватии.

Центральный защитник Кристиан Димитров перебрался из пловдивского Ботева в Хайдук, сообщил официальный сайт хорватского клуба. Он будет выступать в новой команде под четвертым номером.

По данным Transfermarkt за 22-летнего защитника заплатили 500 тысяч евро.

Кристиан начинал карьеру в Локомотиве из Пловдива, а в 2016 перебрался в другую команду города – Ботев. За три сезона он провел в этой команде 68 матчей (6 голов, 1 ассист).

На счету Димитрова шесть игр за национальную сборную Болгарии, а также регулярные выступления за юношеские команды страны.

Хайдук идет на втором месте после 21 тура чемпионата Хорватии. При этом сплитский клуб уступает 12 очков своим принципиальным соперникам из Динамо Загреб.