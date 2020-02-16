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Нападающий Славко Перовиц попал в больницу, но избежал серьезных последствий.

В матче 25-го тура чемпионата Румынии Динамо Бухарест принимало на своем поле Стяуа.

Во время игры произошел страшный инцидент: Славко Перовиц боролся за мяч, в результате чего получил ногой в кадык и упал без сознания на газон. Врачи тут же оказали ему помощь, а после – отправился в больницу на скорой помощи.

Видео эпизода:

Отметим, что за свои действия игрок соперника защитник Люсьен Кристеа получил красную карточку. Жизни Славко ничего не угрожает.

Динамо Бухарест – Стяуа 2:1

Голы: Син, 37, Лазэр, 62 – Тэнасе, 45+9 (с пенальти).

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