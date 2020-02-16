Нападающий Славко Перовиц попал в больницу, но избежал серьезных последствий.
Динамо Бухарест - Стуяа, Fanatik
16 февраля 2020, 22:59
В матче 25-го тура чемпионата Румынии Динамо Бухарест принимало на своем поле Стяуа.
Во время игры произошел страшный инцидент: Славко Перовиц боролся за мяч, в результате чего получил ногой в кадык и упал без сознания на газон. Врачи тут же оказали ему помощь, а после – отправился в больницу на скорой помощи.
Видео эпизода:
Отметим, что за свои действия игрок соперника защитник Люсьен Кристеа получил красную карточку. Жизни Славко ничего не угрожает.
Динамо Бухарест – Стяуа 2:1
Голы: Син, 37, Лазэр, 62 – Тэнасе, 45+9 (с пенальти).
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