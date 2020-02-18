Другое

Защитник надеется выступлениями за Лех вернуть себе место в национальной команде.

Правый защитник Шахтера Богдан Бутко этой зимой перебрался в познаньский Лех на правах аренды до конца сезона. По словам игрока, во многом это решение было принято ради возвращения в сборную Украины.

"Каждый футболист мечтает играть в национальной сборной. Это очень важный период для меня, как в клубном плане, так и в плане сборной. Я, конечно, хотел бы туда вернуться и помочь ей как можно больше. Это будет серьезный период в моей карьере, хотелось бы снова попасть в сборную", — заявил Бутко в эфире Футбол News.

Бутко в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча за Шахтер во всех турнирах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.