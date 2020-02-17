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Шахтер отдал защитника Богдана Бутко в аренду в Лех.

Лех арендовал у Шахтера защитника сборной Украины Богдана Бутко — сообщил официальный сайт польского клуба.

29-летний Бутко, сыгравший 32 матча за национальную сборную Украины, будет выступать в чемпионате Польши до окончания сезона-2019/20.

"Я очень рад, что присоединился к Леху, – сказал Богдан на своей презентации. – Это очень важная веха в моей карьере, и я сделаю все, чтобы она оказалась удачной. Я здесь не только для того, чтобы провести время. Я хочу выигрывать трофеи и доказать, что достоин места в сборной Украины на Евро-2020".

Bohdan Butko został piłkarzem Lecha Poznań 🔵⚪️ Prawy obrońca został wypożyczony do Kolejorza z mistrza swojego kraju, Szachtara Donieck. Witamy na pokładzie! 🚂https://t.co/RwhfVKmLxu pic.twitter.com/LIB0W9TjZ2 — Lech Poznań (@LechPoznan) February 17, 2020

Ранее сообщалось, что Бутко может продолжить карьеру в польском Гурнике.

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