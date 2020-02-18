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Владимир намерен помочь своему соотечественнику и новому товарищу по команде.

Левый фулбэк Леха Костевич уверен, что новичок команды Богдан Бутко станет основным футболистом в Познани. Владимир уверяет, что рад видеть в команде своего земляка.

"У нас позавчера была игра, мы только вечером вернулись, а затем у меня был выходной. Мы еще не встретились, но думаю, что это произойдет 18 февраля на тренировке. Конечно, приятно, что земляк будет играть в команде, постараюсь ему помочь, чтобы адаптация произошла как можно быстрее", — заявил Костевич в эфире Футбол News.

"К сожалению, наш правый защитник травмировался и пропустит довольно много времени. Думаю, до конца сезона он не сыграет, и Богдан – ему непосредственная замена. Это футболист высокого уровня, который не так давно был основным в Шахтере. Это игрок национальной сборной Украины и я думаю, что у него все получится".

Богдан Бутко также признался, что перешел в Лех ради того, чтобы вернуться в национальную сборную Украины.