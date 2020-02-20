Лига Европы

Норвежский специалист высоко оценивает профессиональные качества игроков МЮ.

Манчестер Юнайтед сыграет в гостях с Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер заявил о желании завоевать данный трофей по итогам сезона.

"Эти парни великолепны. Они молоды, они свежи, они быстро восстанавливаются и готовы к этому. Мы мечтаем выиграть Лигу Европы", — приводит слова Солскьяера пресс-служба МЮ.

Напомним, матч Брюгге — Манчестер Юнайтед состоится сегодня в 19:55 по киевскому времени.

Ранее Солскьяер сообщил, что Маркус Рашфорд не сыграет еще как минимум несколько месяцев из-за травмы.

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