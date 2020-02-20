Лига Европы

Украинский полузащитник высказался о победе над Бенфикой в рамках Лиги Европы.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер одержал домашнюю победу над Бенфикой со счетом 2:1.

Полузащитник "горняков" Виктор Коваленко прокомментировал данный результат, затронув эпизод с незасчитанным голом своей команды в первом тайме.

"Забитый гол посвятил родителям. Рад помочь команде. Главное, что сделали шаг вперед. Теперь нас ждет матч в Португалии. Лучше бы не пропустили, а выиграли 1:0. Теперь необходимо побеждать в гостях".

"Мы готовились к сопернику на сборах, что и показали на поле. Немножко было тяжело после длительной паузы, но выдержали. Значит, хорошо поработали на сборах. Шахтеру не повезло с VAR в Лиге чемпионов, теперь здесь миллиметровый офсайд", — заявил Виктор Коваленко после матча.

Ответный матч Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне, а перед этим "горняки" сыграют в рамках чемпионата Украины с Десной 23 февраля.

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