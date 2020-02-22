Хет-трик Петряка помог Фехервару победить

Завершился матч 22-го тура чемпионата Венгрии между Фехерваром и Залаэгерсегом.
Иван Петряк, twitter.com/MOLFehervarFC
22 февраля 2020, 20:57
В стартовом составе Фехервара вышел Иван Петряк на поединок против Залаэгерсега.
Украинский футболист отличился хет-триком – свои мячи он забил на 49-й, 57-й и 61-й минутах игры.
Таким образом, 25-летний футболист помог своей команде победить.
Примечательно, что до этого у Петряка было два гола в 29 матчах.
Фехервар – Залаэгерсег 4:1
Голы: Стопира, 5, Петряк, 49, 57, 61 – Радо, 85 (с пенальти).
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