Кадар перебрался в чемпионат Китая

Другое

Защитник подписал контракт с Шаньдун Лунэн.

Центральный защитник Тамаш Кадар заключил соглашение с представителем китайской Первой лиги Шаньдун Лунэн. Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

29-летний венгр перебрался в новую команду на полноценной основе. Между собой клубы договорились не разглашать финансовые условия соглашения.

За Динамо Кадар выступал с февраля 2017-го, когда перебрался из познанского Леха за 2,5 млн евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах Динамо, отметившись 1 ассистом. Позже игрок начал конфликтовать с Алексеем Михайличенко, в следствии чего был переведен в дубль, а позже продан в Шаньдун Лунэн.