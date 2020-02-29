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Венгерский защитник в обширном интервью рассказал о своем уходе из Динамо, а также многих других вещах.

Защитник теперь уже Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар не уклоняется от ответов на вопросы на самые разные темы: про конфликты с тренерами, возможном переходе в Сочи, фэйковых новостях и критике.

- Казалось, что твой переход в Китай сорвался из-за коронавируса, но в итоге ты заключил четырехлетний контракт с Шаньдун Лунэн. Как развивались события в последние дни?

- Все произошло очень быстро, в этой истории наконец-то поставлена точка. Только моя семья и агенты знали, как на самом деле все обстоит с этой китайской историей, больше я никого не хотел в нее посвящать. Видел слухи о том, что сделка сорвалась из-за коронавируса, но не хотел реагировать, ведь это была беспочвенная информация в украинской прессе. Кроме того, я не читаю спортивные СМИ! Мы не вели переговоры с другими китайскими клубами, кроме Шаньдун Лунэн, который убедил меня, что этот переход будет правильным шагом.

- В прессе писали, что Сочи был ближе всех к твоему подписанию. Почему сорвался переход в Россию?

- Переговоры между украинцами и россиянами велись, но письменного предложения от них не поступило. Я не жалею, что этот переход не состоялся.

- Шаньдун Лунэн сообщил, что ты будешь готовиться к старту сезона в Европе. Ты уже связывался с какими-то клубами, чтобы поддерживать с ними форму?

- Не знаю, как долго я пробуду дома. Диошдьер из Микольца занимает особое место в моем сердце – как клуб, так и люди в нем. Но давайте не забегать далеко наперед, потому что нужно согласовать некоторые вещи и с моим новым клубом.

- Из-за угрозы коронавируса старт чемпионата Китая перенесен как минимум на апрель. Не боишься растерять форму и потерять место в сборной Венгрии?

- Не хочу заострять внимание на коронавирусе. Если так посмотреть, он уже в Италии. Скажем так, я понимаю, что происходит и мне нечего бояться.

- Акос Элек, Ричард Гузмич и Шабольч Хусти уже выступали в Китае. Ты советовался с ними перед трансфером, учитывая, что тебя ожидает совсем другая культура и другой футбол?

- Я не разговаривал с игравшими в Китае венграми об их опыте в этой стране. Если честно, меня не волнуют представления о китайских традициях. Это было не главным в последние пару недель. У меня будет время, чтобы самому изучить китайскую культуру, а прямо сейчас я хочу играть и набрать форму как можно быстрее.

- С прошлого года тебя жестко критикуют. А в феврале ты был отправлен в молодежную команду из-за перепалки с тренером. Что произошло?

- То, что случилось, уже не изменить. Мне тогда не говорили, что происходит. Нет ничего такого в том, что я пошел на этот конфликт, чтобы форсировать трансфер. Только после этого вопрос о моем переходе появился на повестке дня. Я заметил, что сказанное в Украине потом плохо переводят на английский или венгерский. Не сказать, что это проблема, но если в прессе что-то было неправильно интерпретировано, то не помешало бы сначала спросить у меня.

Предпочитаю сконцентрироваться на своей игре, а не обращать внимания на тех, кто пишет обо мне, когда имеет настроение.

Я смирился с наказанием, но никто не может доказывать мне, что я не хотел разговаривать с тренером после того инцидента. Увы, это было упущено, и если бы не подвернулся вариант с Китаем, я до сих пор был бы в дубле. Не считаю, что это было унижением со стороны Динамо – скорее, они хотели показать команде, что ни для кого исключений не будет.

Я был в Динамо три года, мой контракт с клубом был действителен еще три сезона. Ничего необычного, если у профессионального футболиста наступает время, когда он хочет попробовать что-то новое в своей карьере. Иногда он преуспевает, иногда нет, но я думаю, это должно было произойти сейчас.

- Какие хорошие и плохие воспоминания у тебя останутся о Киеве?

- За этих три года было много и хорошего, и плохого. Горжусь тем, что дважды выиграл Суперкубок Украины. Теперь этот этап моей жизни окончен, и я постараюсь сохранить в памяти хорошее.

- Были слухи и о твоем конфликте с главным тренером сборной Венгрии Марко Росси после матча против Хорватии (Кадар в той игре допустил ряд грубых ошибок – прим.)…

- Это просто поразительно. Можете спросить у любого, кто был там, сколько раз они слышали мой голос. Как можно поссориться с кем-то, если ты даже не говоришь? Это просто бред, меня хотели дискредитировать! Когда я допустил ошибку в матче против Хорватии, игра не сложилась. Никому не нужно было говорить мне: "Послушай, это все из-за тебя". Я знаю свои возможности и свои ошибки, я – свой главный критик.

Признаю, команда проиграла из-за моей ошибки, после того поражения я даже с друзьями не мог разговаривать. Не могу улыбаться, если допускаю ошибку, хотя обычно стараюсь не копаться в себе часами. После того матча мне нужно было прийти в себя, поэтому я попросил тренера не выпускать меня в матче против Азербайджана.

- Как ты воспринимаешь критику?

- Я не из тех людей, которые после нее будут сидеть и плакать дома. Считаю, я сильная личность. Есть люди, способные справиться с критикой и есть неспособные. Она никому не нравится, но так устроен футбол. Если допустил ошибку – должен ее принять, промолчать и ответить затем хорошей игрой в следующем матче. У меня бывали тяжелые времена, я даже получал плохие оценки, когда игра складывалась хорошо. Я нормально с этим живу, я не могу быть всеобщим любимцем.

Я больше не молодой футболист, и хоть позади у меня богатая карьера, я все еще могу расти и развиваться. Я вырос в личностном плане за последние несколько лет, к 29 годам у меня довольно богатый жизненный опыт.

- В зимнее трансферное окно были слухи о твоем возвращении в Венгрию. С тобой кто-то связывался из местных клубов?

- Когда по интернету гуляют такие бредовые слухи, лучше от них дистанцироваться. То, что меня связывали с Фехерваром, было плохо для моей карьеры. Не понимаю, почему кто-то выдумал эту историю, ведь под ней не было почвы. Поначалу я улыбался, это было смешно, но когда моя мама попыталась опровергнуть эту информацию и ее начали оскорблять – пришлось вмешаться. Никто не смеет говорить о моей семье — особенно о маме – в таком тоне!

- Скоро Венгрия сыграет в плей-офф отбора на Евро-2020 против Болгарии. Как бы ты оценил шансы команд перед матчем?

- Я не слежу за командами и игроками, потому что это не моя обязанность. Марко Росси выставит сильный состав против Болгарии, хотя травмы и усложняют нам жизнь. Я верю в наш успех и то, что мы сможем выйти на чемпионат Европы.

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