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Украинец отыграл весь матч.

В Генке на Люминус Арене состоялся центральный матч 28-го тура Лиги Жупиле. Генк принимал Брюгге. Гости одержали победу со счетом 2:1 и еще более комфортно закрепились на первом месте.

У Брюгге весь матч на позиции левого полузащитника отыграл игрок сборной Украины Эдуард Соболь, отличившись в концовке матча желтой карточкой.

После 28 матчей Брюгге занимает первое место, опережая Гент на 8 очков (у Гента матч в запасе) за 12 туров до конца сезона.

Генк — Брюгге 1:2

Голы: Дзунья, 9 — Де Кетелаер, 3, Ритц, 89.

Генк: Дидийон — Куэста, Деваест, Лукуми, Воутерс (Пейнтсил, 90) — Грошовски, Эбуэ — Дзунья, Торстведт, Бонгонда (Куке, 80) — Дели (Одей, 58).

Брюгге: Миньоле — Лоуренсо, Мехеле, Дели — Диатта (Окереке, 83), Ритц, Баланта, Соболь — Ванакен — Тау (Схрейверс, 46), Де Кетелаер (Крменчик, 74).

Предупреждения: Воутерс, Эбуэ — Диатта, Мата, Баланта, Соболь.