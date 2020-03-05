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Соответствующий орган доказал связь между двумя клубами.

КДК греческой Суперлиги снял с ПАОКа и Ксанти семь и двенадцать очков соответственно за то, что клубы находятся в собственности одного и того же человека — российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает SDNA.

Совместное владение клубами в Греции запрещено. Таким образом, ПАОК, который до этого отставал от Олимпиакоса на семь баллов, практически утратил шансы побороться за чемпионство.

Иван Саввиди заявлял, что он не имеет никакого отношения к Ксанти, а расследование изначально было политическим решением.

Напомним, что владелец ПАОКа успел запомниться рейдом на футбольное поле с пистолетом, из-за которого в 2018 году чемпионат Греции был на время остановлен.