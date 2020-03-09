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Экс-тренер Ливерпуля, Реала и Ньюкасла — о своей жизни в Китае, а также шансах "красных" против Атлетико.

Рафаэль Бенитес наслаждается жизнью вдали от европейского футбола, перебравшись в китайский Далянь Ифан. В интервью Marca он рассказал, что над ним не довлеет необходимость выигрывать титулы и трофеи, но он хочет улучшить имеющихся игроков и оставить свое наследие в клубе.

- Как вы справляетесь с коронавирусом?

- Нам нужно контролировать все ежедневно – измерять температуру, мыть руки… Команда тренируется в обычном режиме, у нас нет больных игроков, ничего подобного. Однако была создана шумиха, которую тяжело контролировать. Мы уже около месяца находимся в Марбелье.

- Ваш клуб контролирует компания Wanda, которая прекращает инвестиции в футбол. Как это сказывается на вас?

- Они думают, вкладывать деньги в футбол или нет, в связи с изменениями в правилах касательно зарплат. Это жизненно важно для роста Далянь Ифан.

- Вы не расстраиваетесь, что не можете подписать тех футболистов, которых хотели бы?

- Я из тренеров-учителей. Мне всегда нравилось учить во время тренировок. Не просто сделать так, чтобы игроки повторяли упражнения, но объяснять, почему мы их делаем. Зона моей ответственности выходит далеко за пределы первой команды, я должен адаптироваться к окружающим условиям.

- Вы больше считаете себя учителем, чем тренером?

- Конечно. Мы делаем много вещей, которые я делал еще с Кастильей. Люди удивляются, почему китайский футбол не растет быстрыми темпами – потому, что здесь дети начинают играть в 13 лет. Это очень поздно.

- Вы переехали в Китай на два с половиной года. Не волнуетесь, что выпадете из футбольной жизни в Европе?

- Вообще нет. У меня хороший штаб, мы тщательно следим за происходящим: смотрим за играми других чемпионатов, просматриваем футболистов. Единственная разница, что здесь ты не попадаешь в газеты каждый день.

- Сколько игроков в вашей базе данных?

- Около 17 тысяч. Цифра впечатляющая, но только 500-1000 из них интересны сейчас или в будущем.

- У вас все еще есть хорошая репутация в Англии, вы можете вернуться туда в любой момент.

- Да, но сейчас я об этом не думаю. Мы сосредоточены на развитии проекта в Китае. У меня были предложения до Далянь Ифана, но в них не было того, что я искал. Я мог бы заключить контракт с каким-то другим клубом.

- Были варианты в Испании?

- И в Испании тоже. Предлагали много денег в хорошо оплачиваемых лигах, но это были команды, которые не могли бороться за победу. Здесь же у меня не только хороший контракт, но и проект. Выигрывать трофеи мне не обязательно, но мы должны прогрессировать и оставить после себя наследие – это в моих силах.

- Можем ли мы снова увидеть вас в Ла Лиге?

- Большие чемпионаты всегда меня привлекали. Важно то, что люди знают, что я держу руку на пульсе. Я и моя команда никогда не останавливаемся.

- Как бы вы описали свои отношения с Реалом?

- Я давно о нем не разговариваю. Я не мог говорить то, что думал, поэтому предпочитаю молчать. Меня заботит только будущее, а сейчас это Далянь Ифан.

- В Реале до сих пор играют некоторые из "ваших" футболистов – Каземиро, Лукас Васкес…

- Да, нам тогда удалось подписать Лукаса, Каземиро и Матео Ковачича. Двое из них до сих пор выступают в Реале на хорошем уровне, но я не хочу это обсуждать. Мне дали проработать шесть месяцев, а затем, без какой-либо причины, я перестал быть им нужным. Больше ничего не хочу говорить.

- О вас рассказывали много вещей. Это правда, что вы пытались научить Криштиану Роналду бить штрафные?

- Ложь. Никогда этого не делал. Мы обсуждали штрафные только раз, когда были в Австралии. Сказал, что мы анализировали, как он исполнял их в Манчестер Юнайтед. Но никогда я не говорил, как он должен бить. Как и не запрещал Луке Модричу пасовать внешней стороной стопы.

- Значит, с хорватом тоже ничего не было?

- Все, что я ему сказал – что если есть возможность сделать простой пас внутренней стороной стопы, то он должен использовать ее, потому что это проще для товарищей по команде. Я сам делал пасы внешней стороной, когда был игроком. Но то были пасы на 10-15 метров. Распространять ложь всегда легко.

- Кто хотел вам навредить?

- Какие-то люди, которые знали больше, чем я. Но я не трачу на это свое время, а концентрируюсь на будущем.

- Давайте взглянем на другой ваш бывший клуб, Ливерпуль. Что есть у нынешней команды, чего не было в вашей.

- У нас не было денег. В мой последний год в Ливерпуле трансферный бюджет составлял 17 млн евро, с таким невозможно конкурировать. Мы пытались продавать и покупать, это был единственный способ сохранять конкурентоспособность. Также сейчас у Ливерпуля есть тренер, чье мнение ценят владельцы клуба.

- Что будет происходить на Энфилде, учитывая победу Атлетико 1:0 в Испании?

- Ливерпуль постарается ударно начать матч, смести соперника с первой минуты. Если у них будут моменты, будет много давления. Но если Атлетико удастся сохранить спокойствие, как команда делала это много раз, то сможет доставить проблемы. Моя семья живет там, я по-прежнему люблю город. Но мой отец был фанатом Атлетико, так что не хочу говорить, что буду поддерживать ту или иную команду. Могу предложить только профессиональный анализ.