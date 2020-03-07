Петряк забил за Фехервар в матче чемпионата Венгрии

Украинский хавбек вышел на поле против Академии Пушкаша с первых минут.
Иван Петряк, Getty Images
07 марта 2020, 19:40
Полузащитник МОЛ Фехервар Иван Петряк был включен в стартовый состав своей команды на гостевой поединок 24-го тура чемпионата Венгрии против Академии Пушкаша.
Во втором тайме украинскому хавбеку удалось отличиться взятием ворот, которое стало для него шестым в текущем сезоне во всех турнирах.
Стоит отметить, что Петряк также заработал желтую карточку на 26-й минуте встречи. В нынешней кампании он провел 33 поединка, в которых отдал семь результативных передач.
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