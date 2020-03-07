Украинский защитник отличился третьей результативной передачей в текущем сезоне.
Эдуард Соболь, Getty Images
07 марта 2020, 23:27
Крайний защитник Брюгге Эдуард Соболь попал в стартовый состав своей команды на матч 29-го тура чемпионата Бельгии против Серкль Брюгге.
Помимо того, что украинец провел на поле все 90 минут, он также отметился результативным действием и помог Брюгге добыть домашнюю победу со счетом 2:1.
На 39-й минуте встречи Соболь отдал ассист на Ванакена, который вывел Брюгге вперед. Для украинца эта результативная передача стала третьей в 35 матчах текущего сезона.
Брюгге — Серкль Брюгге 2:1
Голы: Ванакен, 39, Диатта, 59 — Азар, 90+1
Напомним, ранее Андрей Шевченко вызвал Эдуарда Соболя в сборную Украины на товарищеские поединки против Франции и Польши.