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Украинский защитник отличился третьей результативной передачей в текущем сезоне.

Крайний защитник Брюгге Эдуард Соболь попал в стартовый состав своей команды на матч 29-го тура чемпионата Бельгии против Серкль Брюгге.

Помимо того, что украинец провел на поле все 90 минут, он также отметился результативным действием и помог Брюгге добыть домашнюю победу со счетом 2:1.

На 39-й минуте встречи Соболь отдал ассист на Ванакена, который вывел Брюгге вперед. Для украинца эта результативная передача стала третьей в 35 матчах текущего сезона.

Брюгге — Серкль Брюгге 2:1

Голы: Ванакен, 39, Диатта, 59 — Азар, 90+1

Напомним, ранее Андрей Шевченко вызвал Эдуарда Соболя в сборную Украины на товарищеские поединки против Франции и Польши.