Другое

Хавбек проведет товарищеские матчи против Черногории и Сан-Марино.

Как сообщает официальный сайт луганской Зари, полузащитник Андрейс Цыганикс получил приглашение в расположение национальной сборной Латвии.

Латыши проведут два товарищеских поединка во время международной паузы. Соперниками станут сборные Черногории (26 марта) и Сан-Марино (30 марта).

К луганчанам 22-летний футболист перебрался этой зимой из латвийской РФШ и уже успел отыграть два поединка за команду Скрипника.

В футболке сборной Латвии Цыганикс сыграл уже 8 поединков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.