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Форвард продемонстрировал прием из карате в поединке за Олимпию.

Нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в составе парагвайской Олимпии в Кубке Либертадорес в матче с аргентинской Дефенса и Хустисия.

Однако опытный форвард не смог доиграть поединок до конца, так как заработал удаление. На 72-й минуте 36-летний игрок ударил соперника ногой в голову в опасном прыжке и сразу же увидел перед собой красную карточку.

Se adaptó rápido al fútbol sudamericano Adebayor. pic.twitter.com/BDpR2lvhmE — Gimnasia 🐺 (@Gimnasiarg) March 12, 2020

Олимпия одержала победу со счетом 2:1, несмотря на то, что осталась в меньшинстве.

Адебайор присоединился к Олимпии в феврале этого года на правах свободного агента, но пока не отличился забитыми голами.

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