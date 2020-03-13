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Футболист до конца сезона будет выступать в чемпионате Беларуси.

Украинский защитник Артем Сухоцкий стал игроком минского Динамо. Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Минчане арендовали 27-летнего левого фулбека до конца сезона. Контракт Сухоцкого принадлежит чемпиону Словакии братиславскому Словану.

В Украине Сухоцкий выступал за киевское Динамо, Мариуполь, Александрию и Зарю.

В текущем сезоне футболист отыграл 23 матча за Слован, отметившись 2 голами и 2 ассистами. В том числе Сухоцкий отыграл 5 матчей в Лиге Европы (3 в квалификации и 2 на групповом этапе).

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