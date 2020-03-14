Завершился матч 25-го тура чемпионата Венгрии.
АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, фото: FRADI.HU
14 марта 2020, 21:33
Ференцварош на своем поле принимат Ракоци в очередном туре чемпионата Венгрии.
Хозяева без проблем разгромили своего соперника (5:0), а двумя результативными передачами отличился Александра Зубков.
На 37-й минуте украинец ассистировал Франку Боли:
А на 58-й минуте передачей Зубкова воспользовался Исаэл:
Ференцварош занимает первое место в чемпионате Венгрии, имея в активе 53 очка.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.