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Завершился матч 25-го тура чемпионата Венгрии.

Ференцварош на своем поле принимат Ракоци в очередном туре чемпионата Венгрии.

Хозяева без проблем разгромили своего соперника (5:0), а двумя результативными передачами отличился Александра Зубков.

На 37-й минуте украинец ассистировал Франку Боли:

А на 58-й минуте передачей Зубкова воспользовался Исаэл:

Ференцварош занимает первое место в чемпионате Венгрии, имея в активе 53 очка.

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