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Клуб из Солигорска уверенно обыграл Торпедо Жодино по сумме двух матчей.

Солигорский Шахтер, главным тренером которого является Юрий Вернидуб, провел ответный матч в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси против Торпедо Жодино.

Команда украинского специалиста имела минимальное преимущество после гостевого поединка (1:0), что оставляло шансы Торпедо на выход в следующую стадию. Впрочем, "горняки" и в Солигорске добыли победу (2:0) и без особых проблем прошли в полуфинал турнира.

Шахтер — Торпедо 2:0

Голы: Кендыш 88, 90+3

Шахтер: Чесновский, Бурко, Политевич, Хадаркевич, Антич, Сзоке, Кендыш, Баланович, Диасамидзе (Селява, 66), Подстрелов (Лулаку, 75), Шиндагоридзе (Лисакович, 90).

Торпедо-БелАЗ Жодино: Бушма, Устинов, Хачатурян (к), Николаевич (Журневич, 81), Алисейко, Юсов (По, 79), Горбачик, Капленко (Павлюковец, 83), Степанов, Яшин, Антилевский.

Предупреждения: Хадаркевич (18), Баланович (54) — Николаевич (5), Капленко (43), Устинов (68).

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