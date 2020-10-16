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Football.ua рассказывает о футбольных клубах, которые когда-то считались топ-командами.

В 1955-м году в Европе появились первые официальные международные клубные турниры, которые существуют по сегодняшний день. Именно с того момента началась новая эпоха в истории футбола. Благодаря таким турнирам как Лига/Кубок чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков, футбольный мир сумел познакомиться с талантливыми поколениями игроков и тренеров на континенте.

Football.ua предлагает познакомиться с некоторыми клубами, которые в свое время были достаточно мощной силой в Старом Свете, сумев завоевать симпатию всего континента. Название этих команд навсегда вписаны в историю европейского футбола, однако от самих клубов ныне осталось только имя.

Стяуа Бухарест

Стяуа был основан в 1947-м году как Спортивный клуб армии, которых было достаточно в социалистических государствах тех времен. До момента серьезных реформ в клубном европейском футболе (1990-е), Стяуа был одним из сильнейших клубов Восточной Европы. В 1998-м клуб стал частной собственностью, уйдя от государственного финансирования, и после этого от клуба осталось только имя.

У себя на родине Стяуа является самым титулованным клубом, а в Восточной Европе — единственным клубом, который выигрывал Кубок/Лигу чемпионов. До 1980-х бухарестцы являлись рядовым европейским клубом. Однако когда к руководству первой команды пришел дуэт тренеров Эмерик Еней и Ангел Йордэнеску, Стяуа начал демонстрировать большие амбиции. В первом же совместном сезоне этих двух специалистов (1984/85) клуб выиграл чемпионат Румынии после шестилетней паузы и получил путевку в Кубок европейских чемпионов. Следующий сезон вписан золотыми буквами в историю всего румынского футбола. Первые два раунда "армейцы" прошли на одном дыхании, без проблем выбив датский Вайле и венгерский Гонвед. В четвертьфинале Стяуа не без проблем выбил финнский Лахти.

В полуфинале турнира им противостоял мощный Андерлехт. В Брюсселе победили хозяева 1:0, но в столице Румынии команда Енея и Йордэнеску не оставила сухого места от бельгийского гранда — 3:0. В финале на севильском Рамон Санчес Писхуан соперником Стяуа стала Барселона, которая была явным фаворитом поединка. На протяжении всего матча каталонцы своей игрой доказывали данный статус, однако дисциплинированная оборона румын и шикарная игра голкипера Хельмута Дукадама позволила перевести матч в серию пенальти, где кипер бухарестского клуба стал героем всего континента. Барса не сумела забить ни единого гола в серии, и Стяуа поднял над головой главный еврокубок.

В статусе победителя Кубка чемпионов-1986 Стяуа встретился с киевским Динамо в матче за Суперкубок УЕФА. В те времена данные противостояния складывались с двух матчей (дома и на выезде), однако европейские футбольные власти по политическим причинам решили, что команды сыграют один матч на нейтральном поле. В Монако румынский гранд победил 1:0 благодаря голу Георге Хаджи и выиграл свой второй еврокубок. После таких громких успехов на клубном уровне Румынская футбольная федерация пригласила Эмерика Енея тренировать национальную сборную. Помощник Енея Ангел Йордэнеску стал главным тренером Стяуа и не подвел.

С Йордэнеску Стяуа больше не выигрывала евротрофеи, впрочем специалист сумел продолжить дело своего учителя и еще несколько сезонов о клубе говорили с огромным уважением по всей Европе. Сезон-1986/87 выдался не самым ярким, так как команда вылетела уже на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов. Уже в следующей кампании "красно-синие" добрались до полуфинала, где выбыли от лиссабонской Бенфики, а еще через год бухарестцы беспрепятственно добрались до финала Кубка чемпионов, по пути сметая пражскую Спарту, московский Спартак, шведский Гетеборг и Галатасарай. В финале им противостоял безупречный Милан Арриго Сакки, который оказался сильнее и выиграл 4:0.

Пускай Стяуа и не был грандом европейского футбола на протяжении десятилетий, но в 1980-х этот клуб был достаточно серьезным соперником, с которым не просто считались другие топ-клубы, но и боялись его. Румынский футбол стал уходить в забытие после того, как в стране пал социалистический режим. На примере многих постсоциалистических стран, никакого яркого долгосрочного наследия данный режим большому спорту не оставил. Как итог, Румыния ныне является средняком в европейском футболе, как на клубном уровне, так и на международном.

Црвена Звезда

Югославский и сербский клуб является более значимой фигурой в европейском футболе. "Ред стар" был одним из сильнейших клубов континента на протяжении многих лет, также как и сборная Югославии на международной арене. Спортивный клуб был основан в 1945-м. Через шесть лет клуб выиграл чемпионат страны, а еще через пять представлял Югославию на евроарене. Во втором в истории сезоне Кубка чемпионов Црвена Звезда добралась до полуфинала, где проиграла Фиорентине. Еще через год команда добралась до четвертьфинала, после чего долгое время не могла пройти барьер 1/8 финала.

С 1966-го по 1974-й команду тренировал Милян Милянич. Именно этот специалист и заложил фундамент для последующих успехов клуба. С ним команда по одному разу добиралась по полуфиналов и четвертьфиналов Кубка чемпионов и Кубка кубков. Талантливого тренера к себе пригласил гранд европейского футбола мадридский Реал, а Црвена Звезда вынуждена была искать нового специалиста. Задача оказалась не из легких. Клуб перебрал трех тренеров за четыре года, пока не нашел достойного — в 1978-м команду возглавил Бранко Станкович. С легендарным в прошлом игроком клуба команда добралась до финала Кубка УЕФА-1979. Выбив из турнира такие клубы, как Спортинг Хихон, Арсенал и берлинскую Герту, в решающем противостоянии они оказались слабее гладбахской Боруссии (1:1, 0:1). В последнем сезоне первого пришествия Станковича — Црвена добралась до четвертьфинала Кубка чемпионов-1982.

В 1987-м под руководством Велибора Васовича "красно-белые" добрались опять до четвертьфинала Кубка чемпионов. В 1988-м команду вновь возглавил Бранко Станкович, однако сезон оказался посредственным. В 1990-м главным тренером стал Любко Петрович, который летом 2019-го приезжал в Запорожье на квалификационный поединок Лиги Европы и хвалил своего соперника — луганскую Зарю. Украинский клуб оказался сильнее софийского ЦСКА по итогам двух матчей. Однако мало кто знает, что Любко Петрович в 1991 году добился с Црвеной Звездой самого громкого успеха в истории клуба — выиграл Кубок европейских чемпионов.

По пути к финалу "Ред стар" оставил не у дел швейцарский Грассхоппер, шотландский Рейнджерс, Динамо Дрезден и мюнхенскую Баварию. В решающем поединке в итальянском Бари команда Петровича выиграла серию пенальти у Марселя, после 0:0 в основное время. В межсезонье клуб сменил тренера — команду возглавил Владица Попович, который выиграл с командой Межконтинентальный кубок-1991, но не сумел выиграть Суперкубок УЕФА, проиграв МЮ (0:1). В сезоне-1991/92 в Кубке чемпионов действовал новый формат. После предварительных раундов в турнире образовывалось две группы по четыре команды. Победители квартетов выходили сразу в финал турнира. Црвена Звезда под руководством Поповича заняла второе место в группе с Сампдорией, Андерлехтом и Панатинаикосом. Югославцам не хватило двух очков, чтобы еще раз попасть в финал турнира.

С началом постепенного распада Югославии в начале 1990-х уровень клуба Црвена Звезда, как и всего местного футбола, стал очень быстро падать. С появлением в европейском клубном футболе групповых этапов Црвена Звезда лишь однажды выходила в плей-офф — в сезоне-2017/18 — в Лиге Европы в 1/16 финала.

Гетеборг

Шведский футбол никогда не являлся столь сильным, к примеру, как английский, немецкий, испанский или даже бельгийский в свое время. Однако на национальном уровне шведы имели немало поколений с достаточно крепкими командами. На клубном уровне нынешний шведский футбол ничего грозного из себя не представляет, но были времена, когда о местных клубах говорила вся Европа. Главными клубами этой страны являются Мальме и Гетеборг. Первые стали самым титулованным клубом страны (20 чемпионств против 18 у Гетеборга), а вторые — единственным шведским клубом, выигрывавшим международные трофеи. Впрочем Гетеборг не был грандом европейского футбола на протяжении многих лет. Самым успешным периодом в истории клуба являются 1980-е. Тогда "камрады" были одной из движущих сил на континенте.

Успешные времена в Гетеборге начались, когда команду возглавил известный наставник Свен-Йоран Эрикссон. Этот специалист добивался громких успехов с Бенфикой, Ромой и Лацио, однако тренерский путь Эрикссона начался в родной Швеции. У руля Гетеборга Эрикссон стал в 1979-м. Чемпионских титулов с командой он не выигрывал, но сумел успешно проявить себя на евроарене. В первом же сезоне команда добралась до четвертьфинала Кубка кубков. В следующем сезоне команда покинула еврокубки на первой же стадии — в 1/32 финала Кубка УЕФА. В следующей кампании команда набрала фантастическую форму и оставила позади таких соперников, как финнский Хака, австрийский Штурм, бухарестское Динамо, Валенсия и немецкий Кайзерслаутерн. В финале Кубка УЕФА им противостояла команда, которая в следующем году выиграла Кубок чемпионов, — Гамбург. В двухматчевом противостоянии Гетеборг выиграл у немцев с общим счетом 4:0, добившись исторического результата. После такого успеха Эрикссона переманила к себе Бенфика.

В двух последующих сезонах команда выбыла из евротурниров на первой же стадии. В 1985-м команду возглавил Гундер Бенгтссон, который добрался до четвертьфинала Кубка чемпионов, но не смог пройти греческий Панатинаикос. Однако руководство клуба было удовлетворено работой специалиста и уже в следующем сезоне команда вновь громко о себе заявила, добравшись до полуфинала КЕЧ, по пути выбив Фенербахче и грозный Абердин. За шаг до финала их остановила Барселона, которая в финале уступила Стяуа.

Следующая кампания Бенгтссона в Гетеборге стала еще успешнее. "Сине-белые" играли в Кубке УЕФА. Команда оставила не у дел чехословацкую Сигму, Шталь Бранденбург, Гент. В четвертьфинале им удалось выбить миланский Интер, а в полуфинале австрийский клуб Сваровски-Тироль. В решающем противостоянии по сумме двух матчей Гетеборг оказался сильнее Данди Юнайтед (1:0, 1:1) и во второй раз в истории поднял над головой Кубок УЕФА.

После трех успешных сезонов Бенгтссона у руля в команду пришел Кьелл Петтерссон. С ним Гетеборг добрался до 1/4 финала Кубка чемпионов. В 1995-м шведский клуб еще раз стал участником четвертьфинала главного еврокубка (тогда уже Лиги чемпионов), выиграв группу у Барселоны, Манчестер Юнайтед и Галатасарая. Однако на первой стадии плей-офф им не удалось одолеть мюнхенскую Баварию. После этого Гетеборг дважды выходил на групповой этап Лиги чемпионов (96/97, 97/98), где занимал последние места в квартете. А уже нынешнее положение дел не дает поклонникам клуба надежд на возрождение былой славы. В последний раз команда играла в еврокубках в сезоне-2016/17, тогда Гетеборг оказался за шаг до группового этапа Лиги Европы. Ныне команда является середняком чемпионата Швеции, который она в последний раз выигрывала еще в 2007-м.

Вадим Адаменко, Football.ua