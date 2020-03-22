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Адам Ле Фондр демонстративно похлопал трибунам, где никого не было.

Пока практически все чемпионаты приостановлены ввиду пандемии коронавируса, в Австралии продолжают проводить поединки. В частности, игры проходят без зрителей.

Однако это не помешало нападающему Адаму Ле Фондру из Сиднея отпраздновать свой гол в ворота Вестерн Сиднея. 33-летний футболист демонстративно поклонился пустым трибунам.

Видео:

Отметим, что поединок завершился ничьей – 1:1.

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