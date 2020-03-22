Другое

Вашему вниманию обзор поединка первого тура чемпионата Беларуси.

Пока практически все чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса, чемпионат Беларуси продолжается.

Динамо Брест неожиданно не сумело обыграть новичка лиги, сыграв вничью. Отметим, что в основе вышли Артем Милевский и Александр Нойок.

Обзор матча:

Динамо Брест – Смолевичи 1:1

Голы: Кики, 69 – Мухамедов, 55

Динамо Брест: Павлюченко, Веретило (к) (84', Юзепчук), Кики, Павловец, Печенин, Нойок (75', Быков), Кисляк, Милевский, Савицкий, Гордейчук (59', Лаптев), Бакай.

Предупреждения: Барсуков, Кисляк, Нойок , Бакай, Турик, Ращеня, Фильцов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.