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Ифеани Джорджу было всего 26 лет.

Этим утром, 22 марта, Ифеани Джордж направлялся в Лагос и на трассе Бенин-Агбор случилась трагедия. Футболист разбился насмерть.

С ним в машине находились еще два молодых человека, их судьба уточняется. Об этом сообщает BBC. Один из пассажиров был партнером Джорджа по нигерийской команде Энугу Рейнджерс. Они ехали домой из города, где базируется Энугу из-за перерыва в чемпионате, вызванного эпидемией.

Фото катастрофы:

Джорджу было 26 лет. В 2017-м году он провел два матча за национальную команду Нигерии.

Энугу Рейнджерс - единственный нигерийский клуб, который никогда не покидал высшую лигу страны.

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