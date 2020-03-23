Вернидуб: Нет такого варианта, чтобы я мог забрать игрока из чемпионата Украины

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Специалист признался, что продолжает следить за чемпионатом Украины.

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб прокомментировал вероятность перехода к нему в клуб игроков из чемпионата Украины.

"За чемпионатом Украины я слежу, но пока нет такого варианта, чтобы я мог забрать оттуда футболиста. Или у него контракт долгосрочный, и я понимаю, что он будет стоить очень дорого. Все равно будут требовать какой-то выкуп. Они знают, что он едет в другую страну, хотя и постсоветскую, поэтому все равно будут требовать", — рассказал специалист в интервью ПроФутболу.

Напомним, в 1/2 финала Кубка Беларуси Шахтер сыграет против брестского Динамо, за который выступают украинцы Милевский, Хачериди и Нойок.