В полуфинале кубкового турнира будет украинское противостояние.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ФК ДИНАМО-БРЕСТ
16 марта 2020, 12:51
В понедельник, 16 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Беларуси.
Определились следующие пары:
Динамо Брест — Шахтер Солигорск
Славия — БАТЭ
Таким образом, Динамо Брест с Артемом Милевским, Александром Нойоком и Евгением Хачериди будет противостоять Юрию Вернидубу – главному тренеру солигорского Шахтера.
Отметим, что в начале марта Динамо Брест выиграл Суперкубок, а Милевский в том поединке получил красную карточку.
Напомним, что Динамо Брест вышло в полуфинал Кубка Беларуси, одолев в серии пенальти Ислочь.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.