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В полуфинале кубкового турнира будет украинское противостояние.

В понедельник, 16 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Беларуси.

Определились следующие пары:

Динамо Брест — Шахтер Солигорск

Славия — БАТЭ

Таким образом, Динамо Брест с Артемом Милевским, Александром Нойоком и Евгением Хачериди будет противостоять Юрию Вернидубу – главному тренеру солигорского Шахтера.

Отметим, что в начале марта Динамо Брест выиграл Суперкубок, а Милевский в том поединке получил красную карточку.

Напомним, что Динамо Брест вышло в полуфинал Кубка Беларуси, одолев в серии пенальти Ислочь.

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