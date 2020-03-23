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Соседняя Беларусь, видимо, не боится пандемии коронавируса.

На прошедших выходных стартовал новый сезон чемпионата Беларуси, являющийся единственной лигой Европы, которая не остановилась на фоне пандемии коронавируса на континенте.

В Высшей лиге Беларуси — 21 украинец. Несмотря на идущую к своему пику пандемию, власти страны не только не стали приостанавливать все спортивные мероприятия, а также не был введен запрет на поединки при пустых трибунах.

В первом туре на белорусские стадионы пришло 9 574 болельщика (1 197 в среднем за матч).

Энергетик-БГУ — БАТЭ 3:1. Минск. 730 зрителей;

Шахтер Солигорск — Торпедо Жодино 0:1. Солигорск. 1 453 зрителя;

Динамо Брест — Смолевичи 1:1. Брест. 3 648 зрителей;

Динамо Минск — Рух 0:1. Минск. 1 843 зрителя;

Витебск — Городея 1:0. Витебск. 650 зрителей;

Ислочь — Неман 1:0. Минск. 350 зрителей;

Слуцк — Славия 3:1. Слуцк. 800 зрителей;

Белшина — Минск 1:3. Бобруйск. 1 000 зрителей.

На данный момент в Беларуси официально зарегистрировано 81 случай заболевания Covid-19 (+5 за последние сутки). К счастью, в соседней от нас стране ни одного летального случая и уже 22 выздоровевших (+7 за последние сутки).

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