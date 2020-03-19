Коронавирус не страшен: сегодня стартует чемпионат Беларуси с 21 украинцем

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Матчи Высшей лиги будут проводиться без каких либо ограничений — со зрителями на трибунах.

В Европе практически все чемпионаты приостановлены из-за угрозы коронавируса. Осталась только Турция, к которой сегодня присоединяется Беларусь, в которой стартует юбилейный, 30-й розыгрыш.

В Республике Беларусь выявлен 51 случай заболевания коронавирусом – пять на миллион. Страна остается одной из немногих в Европе, где не введен карантин и не закрыты границы. В таких случаях речи об отмене футбольного чемпионата не шло. Все игры будут проводиться со зрителями.

Среди футболистов чемпионата Беларуси – 20 украинцев. Еще один наш соотечественник в соседней стране – тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб.

Полный список украинцев в высшей лиге чемпионата Беларуси выглядит так:

Шахтер Солигорск: Юрий Вернидуб (тренер);

Динамо-Брест: Евгений Хачериди, Александр Нойок, Артем Милевский;

Динамо Минск: Артем Сухоцкий, Дмитрий Билоног;

Витебск: Олег Карамушка, Максим Каленчук;

Ислочь: Александр Папуш;

Слуцк: Сергей Чеботаев, Юрий Тетеренко;

Минск: Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин, Александр Васильев;

Славия Мозырь: Юрий Пантя, Максим Слюсарь;

Неман Гродно: Владимир Коваль;

Рух Брест: Алексей Ковтун, Александр Мигунов;

Торпедо-БелАЗ: Дмитрий Юсов.