Коронавирус не страшен: сегодня стартует чемпионат Беларуси с 21 украинцем

Матчи Высшей лиги будут проводиться без каких либо ограничений — со зрителями на трибунах.
Александр Нойок, Динамо-Брест
19 марта 2020, 14:29
В Европе практически все чемпионаты приостановлены из-за угрозы коронавируса. Осталась только Турция, к которой сегодня присоединяется Беларусь, в которой стартует юбилейный, 30-й розыгрыш.
В Республике Беларусь выявлен 51 случай заболевания коронавирусом – пять на миллион. Страна остается одной из немногих в Европе, где не введен карантин и не закрыты границы. В таких случаях речи об отмене футбольного чемпионата не шло. Все игры будут проводиться со зрителями.
Среди футболистов чемпионата Беларуси – 20 украинцев. Еще один наш соотечественник в соседней стране – тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб.
Полный список украинцев в высшей лиге чемпионата Беларуси выглядит так:
Шахтер Солигорск: Юрий Вернидуб (тренер);
Динамо-Брест: Евгений Хачериди, Александр Нойок, Артем Милевский;
Динамо Минск: Артем Сухоцкий, Дмитрий Билоног;
Витебск: Олег Карамушка, Максим Каленчук;
Ислочь: Александр Папуш;
Слуцк: Сергей Чеботаев, Юрий Тетеренко;
Минск: Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин, Александр Васильев;
Славия Мозырь: Юрий Пантя, Максим Слюсарь;
Неман Гродно: Владимир Коваль;
Рух Брест: Алексей Ковтун, Александр Мигунов;
Торпедо-БелАЗ: Дмитрий Юсов.
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