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Функционеры разрабатывают стратегии, при которых попытаются минимизировать финансовые потери футбольных клубов и ассоциаций.

При переносе Евро-2020 на следующий год, ФИФА создала три комитета для изучения экономических последствий. Об этом сообщает Marca.

Также чиновники разрабатывают стратегию, которую позже передадут национальным ассоциациям и клубам. Заключается она в понижении окладов игроков, тренеров и сотрудников, которые монополизируют 75 или 80 процентов бюджета заработной платы. На данный момент речь идет о понижениях приблизительно на 65% от общего оклада.

Одними из самых высокооплачиваемыми игроками мира являются футболисты Барселоны. По информации испанских СМИ, Лионель Месси и ряд других игроков "сине-гранатовых" согласны на понижение зарплаты.

Не менее важным обсуждением в высших футбольных органах являются убытки клубов и ассоциаций. Существуют огромные риски, что немало клубов могут стать банкротами из-за сложившейся ситуации. Таким образом, идет речь о создании экономического фонда, который мог бы компенсировать в ближайшие пять лет убытки клубам и ассоциациям.

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