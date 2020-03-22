Испания

Ключевые футболисты не против пойти на уступки каталонской команде.

В пятницу состоялась встреча между руководством Барселоны и Лионелем Месси, Жераром Пике, Серхио Бускетсом и Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на повестке дня – сокращение заработной платы, из-за остановки сезона по причине коронавируса. Судя по всему, понимание было найдено: футболисты не против пойти на понижение зарплаты, пока чемпионат не будет возобновлен.

Барселона тратит 53% годового бюджета (552 млн евро) на заработные платы. Так как доходы резко сократились из-за коронавируса, руководство пытается сделать все, чтобы не выйти за рамки 1 миллиарда евро.

В понедельник пройдет встреча представителей Примеры, чтобы выработать меры против потерь, которые понесут клубы.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Гризманна.

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