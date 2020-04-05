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Очень многое изменилось с тех пор, как футболисты Арсенала лопали батончики Mars по пути на игры — но бычьи яйца все еще не в меню.

Когда Арсен Венгер появился в Англии в 1996 году, его поразила диета – или, вернее, ее отсутствие – среди игроков Арсенала. Француз сразу же запретил шоколад, к огромному неудовольствию важных игроков команды. "Мы ехали на матч против Блэкберна, и футболисты на задних сиденьях скандировали: "Мы хотим обратно наши батончики Mars!", — вспоминал позже Арсен. Спустя почти 25 лет все радикально поменялось. Теперь клубы дают советы по питанию игрокам, а самые богатые даже нанимают диетологов на полную занятость.

Вскоре после того, как Юрген Клопп перебрался в Ливерпуль в 2016-м, Мона Неммер заняла должность главного диетолога клуба. До того она три года проработала с Пепом Гвардиолой в Баварии. Мона быстро разработала индивидуальные диеты для каждого футболиста первой команды. Ее сфера влияния простирается не только на тренировочной базе клуба – она решает, что футболисты будут кушать в автобусах, в отелях на выездах и даже дома. "Некоторым футболистам нравится готовить самостоятельно, другие предпочитают брать упакованный пакет с едой. Каждый случай индивидуален, — говорит она. – Если футболист или его девушка или жена хотят получить урок кулинарии, мы помогаем всем необходимым". Обсуждалась даже публикация Книги рецептов Ливерпуля, но пока что она не увидела свет.

Некоторые игроки идут дальше и нанимают личных поваров. Несколько лет назад это сделал Харри Кейн: "У меня будто в голове щелкнуло, что футбольная карьера такая короткая. Она пройдет очень быстро, каждый день на счету", — рассказывал он в 2017 году. "У меня дома есть повар, который готовит правильную пищу, помогает с восстановлением. Ты не можешь тренироваться так упорно, как хотелось бы, учитывая огромное количество матчей. Так что нужно выигрывать во всем понемножку, в еде, например. Он у меня дома ежедневно с понедельника по субботу и оставляет еду в холодильнике на воскресенье. У нас разработанный план".

Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Люк Шоу, Поль Погба и Фил Джонс – среди тех манчестерских игроков, которые пользуются услугами Джонни Марша, частного повара, который учился у Раймона Блана, прежде, чем начать работать на миллиардеров на частных яхтах. Марш начал работать в футболе, когда Ман Сити вышел на него с вопросом, приготовит ли он рождественский ужин для Кевина Де Брюйне.

Де Брюйне особенно по вкусу карбонара, так что Марш провел несколько месяцев над разработкой рецепта блюда, которое будет иметь такой же вкус, но не будет состоять из обычных ингредиентов. "Футболистам нравится простая еда. У Кевина де Брюйне любимая "карбонара Кевина", которая вовсе не вредна, — пишет Марш в своей пищевой колонке для The Mirror. – Внимание к деталям того, что кажется очень простым, огромное. Я использую естественные антивоспалительные и восстановительные агенты из еды в определенные дни, которые позволяют футболистам восстанавливаться быстрее. Мне нужно сделать так, чтобы футболисты, испытывающие потребность в чем-то, могли кушать обычную еду, без надобности давиться чем-то. Я отбираю закуски и десерты, завтраки, "горючее", продукты для восстановления и внедряю их в рацион".

"Как это работает? Я спрашиваю, что они хотели бы на этой неделе, а затем вместе со своими поварами мы начинаем подготовку к понедельнику, подготавливаем еду для всех. А затем доставляем игрокам. Это немного безумие, если кто-то играет хорошо, то все вдруг хотят кушать то же, что и они".

Марш работает в тесном сотрудничестве с клубными диетологами, такими, как Том Пэрри из Манчестер Сити. Это помогает ему полностью подогнать меню под потребности игрока. Советы по питанию будут разниться в зависимости от возраста игрока, метаболизма, позиции и даже вкуса, говорит доктор Майюр Ранчордас, ныне работающий с Вулверхэмптоном консультант по питанию. "Мы имеем дело с различными культурами и разными вкусами. Поэтому создаем меню, подходящие под средиземноморскую диету, под английскую, под южноамериканскую. Нужно принимать это во внимание". Вулвз наняли нескольких поваров, чтобы подстроиться под индивидуальные вкусы всего состава.

Ранчордас уже не первое десятилетие работает в футболе. Он заметил, как со временем изменилось отношение к питанию. "Советы по рациону спрашивались только в отдельных случаях, а не были ежедневной услугой, — говорит Майюр. – Нуну Эшпириту Санту очень открыт ко всему, что может помочь с восстановлением футболистов и их игрой. Теперь все стало более целостным. Десять лет назад футболисты слушали, что ты рассказываешь, но не спешили применять это на практике. Теперь же они куда серьезнее воспринимают, ведь понимают, что питание может повлиять на их игру, восстановление, устойчивость к травмам – и поэтому действуют соответственно".

Технологии в распоряжении диетологов также улучшились. Теперь у них все под постоянных контролем, от сердцебиения и до процента жира в организме. "Я постоянно собираю данные, — говорит Ранчордас. – Например, когда игроки сдают анализ крови, я вижу, что у них дефицит определенных нутриентов. Кому-то может быть нужен витамин D или Омега-3, у кого-то недостаток железа – так что ты можешь подстраивать питание под эти потребности".

Рацион футболистов также зависит от их позиции. Те, кому приходится покрывать большое расстояние – например, крайние защитники или хавбеки бокс-ту-бокс – расходуют больше энергии, чем вратари и центральные защитники, так что им нужно намного больше каллорий. Крис Розимус, который работал с Лестером, а также английскими командами по крикету, говорит: "Футболистам очень важно, чтобы их организм был "заправлен горючим" перед матчем, в основном углеводами, чтобы они могли выступать на высоком уровне и не чувствовать усталости в течение этих 90 минут. Игроки в крикет могут проводить на поле длительный период времени много дней в жару, поскольку это не высокозатратная анаэробная работа. Хоть они и могут нуждаться в примерно таком же количестве калорий, доли углеводов, жиров и белков будут разительно отличаться".

"Большинство игроков кушают пять раз на день, — рассказывает Ранчордаст. – У них завтрак, затем тренировка, ланч, еще тренировка, потом небольшой перекус посреди дня, ужин и, наконец, протеин и немного фруктов перед сном. Ваше питание оказывает огромное влияние на выступления и ваше самочувствие".

"Если подумать, сколько пищи футболисты съедают во время сезона, сколько матчей играют, небольшие изменения в рационе и графике питания, а также качество пищи сыграют огромную роль на их самочувствии и скорости восстановления. Поэтому к питанию теперь не относятся поверхностно".

Дни, когда вся команда кушала одинаковую еду, далеко в прошлом. "Когда я только вошел в эту индустрию, в ней преобладал общий подход, — говорит Розимус. – Сегодня же, хотя пища в целом та же, ее употребление разными игроками очень индивидуально. Курица и паста всегда будут основными элементами высокопродуктивной диеты, но разницу делает то, как их употреблять".

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Диетологи не только составляют правильное меню, но и предостерегают от употребления некоторой пищи, признается Ранчордас. "Несколько лет назад один из игроков подошел ко мне и сказал, что другие ему посоветовали есть бычьи яйца, чтобы повысить уровень тестостерона. Он хотел попробовать. Наверное, это самое странное, с чем я сталкивался". Вряд ли игрок особо протестовал, когда Ранчордас вычеркнул это из его меню.

Ричард Фостер, The Guardian