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Football.ua — о лучших футболистах начала 2020 года.

Пауза в футболе продолжается и никаких реальных сроков возобновления сезона пока не предвидится — по всей Европе предполагаемые даты возвращения спорта №1 приходится смещать наперед. Некоторые футбольные чиновники стараются оставаться позитивными и верят в возобновление чемпионатов примерно в середине мая, но такой сценарий, прямо скажем, слишком оптимистичен и маловероятен.

Понятное дело, что если вдруг футбола в этом году больше не будет, то не будет и никакого Золотого мяча. Но давайте все-таки представим, кто мог бы надеяться на эту награду по итогам выступлений с января по март. Кто же оказался бы в десятке претендентов (Владислава Супрягу с хет-триком в ворота Динамо мы вынесем за скобки).

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)

В 2020 году: 12 матчей (в 6 из них Ливерпуль не пропускал), 4 ассиста

Ливерпуль в 2020 продолжал штамповать в Премьер-лиге победу за победой, при этом отличаясь высокой надежностью у своих ворот. В 12 матчах Александер-Арнольда во всех турнирах "красные" лишь раз пропустили 3 мяча — в безумном поединке с Атлетико. Кроме того, Трент отлично зарекомендовал себя и у чужих ворот, отметившись четырьмя ассистами. Именно правый защитник Ливерпуля — главный конкурент плеймейкера Ман Сити Кевина Де Брюйне в борьбе за звание лучшего ассистента чемпионата (12 голевых передач против 16 на данный момент).

Бруну Фернандеш (Спортинг / Манчестер Юнайтед)

В 2020 году: 5 матчей за Спортинг, 2 гола, 1 ассист; 9 матчей за МЮ, 3 гола, 4 ассиста

Манчестер Юнайтед не зря несколько трансферных окон охотился за лидером Спортинга Бруну Фернандешом. Португальцу не потребовалось времени на раскачку на Олд Траффорд — он записал на свой счет семь результативных действий (3+4) в первых девяти играх за манкунианцев. С 25-летним португальцем Юнайтед не проигрывал в Премьер-лиге — две ничьих и три победы (в том числе над Ман Сити и Челси).

Впридачу к этому, Бруну успел в начале года провести пять матчей за Спортинг, также отметившись двумя голами и ассистом — более, чем достойные результаты.

Томас Мюллер (Бавария)

В 2020 году: 11 матчей, 5 голов, 6 ассистов

Томас Мюллер — это хрестоматийный пример того, насколько важно найти "правильного" тренера. Или хотя бы не играть под руководством "неправильного". На старте сезона Томас не был нужен Нико Ковачу и всерьез рассуждал об уходе из клуба, в котором дебютировал еще в 2008 году. Однако стоило Баварии уволить хорвата и назначить Ханси Флика — и Мюллер не то, что расцвел — он показывает, пожалуй, лучший футбол в карьере.

Томас как начал блистать еще осенью, так и продолжил это делать в 2020 году: 5 голов и 6 ассистов в 11 матчах во всех турнирах, возвращение Баварии на первое место в Бундеслиге и победа 3:0 на выезде над Челси в плей-офф Лиги чемпионов — жизнь для немца определенно наладилась.

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

В 2020 году: 11 матчей, 12 голов, 1 ассист

В зимнее трансферное окно Эрлинг Холанд сменил австрийскую Бундеслигу на немецкую, Зальцбург на дортмундскую Боруссию. Однако никаких перемен 19-летний норвежец, казалось, не заметил. Он продолжил клепать голы с той же легкостью, что и в Австрии, забивая за "шмелей" в среднем больше гола за игру — 12 мячей и ассист в 11 матчах.

Важно, что Холанду все равно, кому забивать. В отличие от многих коллег по ремеслу, он не теряется в больших матчах: на его счету дубль в победном домашнем матче с ПСЖ (2:1).

Кай Хаверц (Байер)

В 2020 году: 13 матчей, 7 голов, 7 ассистов

Полузащитник Байера слабо начал нынешний сезон, однако в 2020 году показал, почему в прессе его связывают с грандами европейского футбола и оценивают в 100 миллионов евро. 20-летний футболист набрал невероятные 14 баллов (7+7) в 13 матчах этого года.

Кай забивал во всех матчах Лиги Европы (дважды с Порту и раз в ворота Рейнджерс) в этом году, а также помог команде подобраться к топ-4 на расстояние двух очков.

Криштиану Роналду (Ювентус)

В 2020 году: 11 матчей, 13 голов, 2 ассиста

Криштиану Роналду по итогам 2019 года позволил Лионелю Месси оторваться в гонке за Золотыми мячами — у аргентинца стало шесть наград против пяти у португальца. 2020 Криштиану начал в бешеном темпе, назабивав 13 голов в 11 матчах и добавив к этому два ассиста.

Один из немногих случаев, где португалец не помог Ювентусу — первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона, который "старая синьора" проиграла 0:1. Зато голы Криштиану пришлись очень кстати в чемпионате, где туринцы сумели удержать первое место, опережая Лацио на одно очко после 26 туров.

Чиро Иммобиле (Лацио)

В 2020 году: 12 матчей, 11 голов, 2 ассиста

Чиро — воплощение феноменального успеха Лацио в этом сезоне. 30-летний нападающий привычно много и со вкусом забивает за "орлов", не только помогая команде сражаться за чемпионство, но и лидируя в гонке за европейской Золотой бутсой (27 голов в чемпионате против 26 у Роберта Левандовски из Баварии).

В 2020 Иммобиле совершал больше одного результативного действия за игру: 11 голов и два ассиста в 12 поединках.

Йосип Иличич (Аталанта)

В 2020 году: 11 матчей, 14 голов, 2 ассиста

Если Иммобиле — лицо успеха Лацио, то Иличич — воплощение успехов Аталанты. Бергамаски не просто впервые в истории сыграли в плей-офф Лиги чемпионов — они дважды феерично обыграли Валенсию, 4:1, 4:3. Словенец забил один из мячей дома, а ответная встреча и вовсе стала бенефисом Йосипа, который отправил в ворота Яспера Силлессена целых четыре мяча.

В чемпионате у Аталанты также все идет хорошо: команда занимает четвертое место, опережая Рому на три очка и имея игру в запасе. Во внутренних турнирах словенец тоже забивает много и со вкусом: суммарно на его счету 14 голов и еще два ассиста в 11 встречах.

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

В 2020 году: 13 матчей, 10 голов, 5 ассистов

Молодой француз (Килиану все еще только 21) продолжает блистать в родном чемпионате, заставляя где-то вздыхать Реал. Можно говорить о тотальном превосходстве ПСЖ над соперниками во внутренних турнирах, но как раз Мбаппе и есть одним из тех людей, благодаря которым достигается это доминирование. 10 голов и 5 ассистов Килиана в 13 играх в 2020 году позволили парижанам по-прежнему не задумываться о конкурентах.

Лионель Месси (Барселона)

В 2020 году: 13 матчей, 9 голов, 7 ассистов

Как бы не было смешно читать ваши шутки про то, что Лео "гроза Вальядолидов и Алавесов" в этом году львиная доля результативности одного из лучших футболистов мира последних лет пришла как раз на такие команды. Смотрите сами: гол Атлетико в проигранном матче за Суперкубок (2:3), после чего гол Гранаде (1:0), два Леганесу (5:0), четыре Эйбару (5:0) и один Сосьедаду (1:0).

Победные голы Гранаде и Сосьедаду были очень важны в контексте борьбы за золото Примеры, остальные же голы маэстро особого значения не имели. Тем не менее, глупо отрицать, что Лео показывал отличный футбол, продолжая оставаться светлым пятном коллектива под названием Барселона. А если прибавить к этому его семь ассистов, то попадание аргентинца в наш список выглядит более чем логичным.

Бонус: Андрес Иньеста (Виссел Кобе)

В 2020 году: 4 матча, 3 ассиста, 2 трофея

При спорах о том, кто должен получить Золотой мяч, популярно мнение, что нужно учитывать командные трофеи игроков. И в таком случае у нас есть парень, который даст фору всем остальным — полузащитник Виссел Кобе, завоевавший 1 января первый футбольный трофей в 2020 году — Кубок Японии. В феврале Андрес прибавил к этому еще и Суперкубок страны.

Иньесте пришлось выдержать ожесточенную конкуренцию за попадание в этот список со своим одноклубником Томасом Вермаленом, но все же 3 ассиста в четырех матчах в последний момент склонили чашу весов в его пользу.

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